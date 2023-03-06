В ФСГР назвали несправедливым решение отстранить Ирину Винер на два года

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер на два года.

«Отстранение означает, что Ирина Александровна не может быть аккредитована и присутствовать на международных соревнованиях. В течение 21 дня мы должны принять решение об апелляции и изучить юридически все аспекты возможной апелляции. Это требует определенного времени. Пока у нас нет решения. Но мы, безусловно, не согласны с отстранением. Оно слишком жесткое, несправедливое. Будем ли апеллировать — будем принимать решение», — сказал Титов «СЭ».

26 февраля 2022 года FIG объявила, что российские спортсмены могут выступать на соревнованиях организации в нейтральном статусе, но 4 марта того же года федерация запретила спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.