Ульяна Донскова: «Показательные выступления раскрывают с другой стороны»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова на 12-м конкурсе показательных номеров Performance Сup вошла в состав жюри и рассказала «СЭ» о своих впечатлениях.

— Мне кажется этот старт раскрывает детей с другой стороны, дает толчок к творчеству. Мы все зациклены на предмете, контролируем его, боимся потерять. Здесь же можно творить, что хочешь. Зачастую детей замечали именно на показательных выступлениях, приглашали в сборную. В них гимнастка показывает свои данные, свою артистичность, а если выступает с предметом — вообще замечательно. Дети часто боятся выступать, а с помощью таких выступлений этот страх можно побороть. Спортсмены больше сконцентрированы на цели, постоянно в себе. Хотя мне всегда больше нравилось выступать, чем тренироваться, — поделилась Донскова. — Сложно оценивать выступления, ставлю всем высший балл. Все умнички, стараются, выходят с эмоциями. Приведу пример: сейчас выходила девочка, у нее нет данных для гимнастики, но она такая артистичная! Прекрасно выражала каждое свое движение эмоциями, просто невозможно было поставить низкую оценку. Даже несмотря на то, что другие девочки исполняют более сложные гимнастические элементы, и, понятно, что их в спорте ждет большее будущее. Меня цепляют эмоции, образ. Для Ирины Александровны Винер всегда важна работа над образом в первую очередь, То, что она видит, передается зрителю, поэтому наши упражнения никогда не получаются пресными. (Анастасия Завьялова)