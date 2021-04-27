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Украинская гимнастка пожаловалась на низкие заработки спортсменов

18:55
Влада Никольченко. Фото Instagram
Влада Никольченко. Фото Instagram

Член сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко рассказала о своей зарплате.

«Моя зарплата сейчас — 5 тысяч гривен (более 13 тысяч рублей — прим. «СЭ»). Это все. Вся зарплата! Вообще не смешно, но... В прошлом году не было стартов, был только для меня не сильно удачный старт на чемпионате Европы в Киеве, где я не получила медаль. Вот так понизили зарплату. Плюс со всеми этими ковидами и карантинами урезают бюджеты. Сейчас в спорте несладко.

Сколько получила за бронзу чемпионата мира? Призовые у нас не сильно большие. Наверное, около 30 тысяч гривен. Сейчас к выражению лица подходит выражение «не урыл, а закопал». Гривен-гривен. Это же Украина», — сказала Никольченко в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=86I55JxfMKo

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