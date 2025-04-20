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Сегодня, 15:18

Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась от фотографии с россиянкой

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Украинка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с россиянкой Верой Туголуковой и белоруской Анастасией Салос во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

16-летняя спортсменка завоевала золото в упражнениях с обручем. Туголукова расположилась на втором месте, тройку замкнула место заняла Салос. Во время церемонии Онофрийчук выслушала гимн, а затем ушла с пьедестала, отказавшись от совместной фотографии.

На награждении по итогам упражнений с мячом, где Онофрийчук стала второй, а Туголукова завоевала золото, украинка поступила аналогичным образом.

13-летний украинец отказался от&nbsp;рукопожатия с&nbsp;россиянином.Скандал на турнире по каратэ: 13-летний украинец отказался от рукопожатия и фото с россиянином

Художественная гимнастика
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