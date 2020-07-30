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«У нормальных мужчин инстаграма быть не должно». Севастьянова — о своем отношении к мужчинам в соцсетях

08:32
Каролина Севастьянова. Фото Instagram.
Каролина Севастьянова. Фото Instagram.

Российская гимнастка Каролина Севастьянова в своем Instagram ответила на вопрос о поведении мужчин в соцсетях.

«Как бы отреагировала, если бы Саша (бойфренд Севастьяновой — Прим. «СЭ») вел активно Instagram? Всех лайкал, комментировал», — спросили у спорстменки.

«Я бы на такого парня даже не посмотрела, — ответила она. — Считаю, что у нормальных мужчин инстаграма быть не должно. Либо закрытый профиль для друзей. Все остальное для меня просто неправильно».

25-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье, двукратная чемпионка Европы

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