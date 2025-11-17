Художественная гимнастика
Сегодня, 09:24

Трех россиян не допустили к выборам в Европейский гимнастический союз

Анастасия Пилипенко

Россиян Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину не допустили до участия в выборах в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), которые пройдут в конце ноября в Праге, сообщает ТАСС.

Аникину выдвинули в технический комитет художественной гимнастики, Гургенидзе — в техком спортивной акробатики, Лукину — в техком спортивной аэробики. Однако их участие в выборах оказалось под вопросом из-за несоответствия судейских категорий (бреве) требованиям для членов техкомов.

Из-за санкций Международной федерации гимнастики (FIG) российские судьи не могли работать на международных соревнованиях в течение трех лет. За это время их уровень бреве снизился. Чтобы участвовать в выборах, им нужно было вернуться к международному судейству и повысить категории до уровня, требуемого European Gymnastics. Но сделать это не удалось, и всех троих исключили из списка кандидатов.

Выборы руководства European Gymnastics пройдут с 28 по 29 ноября в Праге на генеральной ассамблее организации.

Источник: ТАСС
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Россия призвала ITTF принять новые рекомендации МОК по допуску спортсменов
Жулин назвал предстоящее олимпийское перемирие первым шагом к возвращению России
Серохвостов: «Вероятность поехать на Олимпиаду — 0%»
МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Российские гимнастки завоевали четыре золотые медали на международном турнире FIG

Takayama

