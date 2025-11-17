Трех россиян не допустили к выборам в Европейский гимнастический союз

Россиян Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину не допустили до участия в выборах в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), которые пройдут в конце ноября в Праге, сообщает ТАСС.

Аникину выдвинули в технический комитет художественной гимнастики, Гургенидзе — в техком спортивной акробатики, Лукину — в техком спортивной аэробики. Однако их участие в выборах оказалось под вопросом из-за несоответствия судейских категорий (бреве) требованиям для членов техкомов.

Из-за санкций Международной федерации гимнастики (FIG) российские судьи не могли работать на международных соревнованиях в течение трех лет. За это время их уровень бреве снизился. Чтобы участвовать в выборах, им нужно было вернуться к международному судейству и повысить категории до уровня, требуемого European Gymnastics. Но сделать это не удалось, и всех троих исключили из списка кандидатов.

Выборы руководства European Gymnastics пройдут с 28 по 29 ноября в Праге на генеральной ассамблее организации.