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Татьяна Сергаева: «У нас очень рискованная программа»

18:02

Старший тренер сборной России в групповых упражнениях Татьяна Сергаева отметила, что в сложной программе с мячами, которая принесла национальной команде золото на ЧМ-2019 в Баку, любая ошибка может стать роковой.

— Сейчас гимнастика становится совсем другой, очень рискованной, — подчеркнула Сергаева. — На этих стартах мы очень сильно рискуем — составили программу таким образом, чтобы она была максимально сложной, темп бешеный. И если вдруг кто-то ошибается, то все может развалиться. Но таков спорт, кто не рискует, тот не пьет шампанское. (Антон Бабошин)

Сборная России выиграла золото ЧМ в Баку в групповом многоборье

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