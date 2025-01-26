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Тарасова призвала лишить лицензии врача, удалившего Крамаренко здоровый мениск

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась в адрес врача, который оперировал гимнастку Лалу Крамаренко.

Ранее в воскресенье главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что во время операции 20-летней спортсменке вместо травмированного мениска удалили здоровый.

Лала Крамаренко. «Я бы таких врачей лишала диплома». Гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

По словам Тарасовой, такой специалист должен лишиться лицензии.

«Случай просто небывалый! Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать (лицензию). Даже не представляю, как это возможно!» — приводит РИА Новости слова Тарасовой.

Источник: РИА Новости
Лала Крамаренко
Татьяна Тарасова
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Винер рассказала, что врачи по ошибке удалили Крамаренко здоровый мениск

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