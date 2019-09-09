Солдатовой, потерявшей сознание на турнире в Португалии, стало лучше

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова, потерявшая сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, записала видеообращение для своих поклонников.

— Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях, — сказала Солдатова. — Знаю, что многих напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас вышла на море, вечером возвращаюсь в Москву.

После одного из упражнений гимнастке стало плохо. 21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.