Солдатова выразила благодарность Винер

Заслуженный мастер спорта Александра Солдатова выразила благодарность подавшей в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.

«У меня не хватит слов, чтобы в полной мере описать мою любовь и благодарность Ирине Александровне. Именно она по-настоящему познакомила меня с миром художественной гимнастики. Для меня она не просто тренер, а намного-намного больше. Больше всего я скучаю именно по нашим

тренировкам. Каждый раз, когда мы их начинали, время словно останавливалось. Ирина Александровна начинала создавать нечто большее, чем просто спорт. Это было настоящим искусством. Каждый элемент, каждый взгляд, каждое движение. Мы все оттачивали до идеала. Она научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера, как Ирина Александровна, больше никогда не будет. И это не просто слова. Она уникальный и легендарный человек. Не могу передать словами, насколько я ей благодарна и насколько счастлива, что именно с ней я прошла свой спортивный путь», — написала Солдатова в социальных сетях.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

76-летняя Винер возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.