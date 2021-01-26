Солдатова рассказала, из-за чего она попала в больницу им. Склифосовского с порезом

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в интервью Василию Конову рассказала, из-за чего попала в больницу им. Склифосовского в прошлом году.

«Начнем с того, что там были не порезы, а порез. Это действительно случилось на кухне, и я поранилась острым ножом. Но даже сама не обратила внимания, рана была несерьезная, поэтому начала собираться на тренировку. Вышла, и по пути решила зайти в аптеку, купить пластырь, перекись и обработать рану. Но мне подсказали, что можно зайти в больницу через дорогу, там мне быстро все сделают. И только я переступила порог, меня взяли под руки как преступника, отобрали телефон, куда-то повезли. Я вообще не поняла, что произошло. Проходит время, я сижу на непонятной койке, непонятно где, и не знаю, что там происходит в СМИ. Тут ко мне пришла тренер в больницу, показала телефон, а там уже все обсуждают мой порез. Сразу подумала: что это такое? Я была в шоке», — заявила Солдатова.

5 февраля 2020 года СМИ сообщили, что у Солдатовой глубокие раны на левой руке в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.

24 декабря 2020 года 22-летняя Солдатова официально объявила о завершении карьеры. В сентябре 2019 года она потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова, после чего не попала на чемпионат мира.