Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что ей пытались подсыпать допинг.

«Так случилось, что одна девочка захотела это сделать, а другая девочка, с которой мы соперничали, предупредила меня. Подумала тогда: «Вау! Ничего себе, спасибо!». Это было для меня неожиданно», — рассказала в интервью YouTube-каналу Telesport Солдатова.

В декабре 2020 года 22-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.