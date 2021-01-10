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Допинг

Солдатова рассказала, что ей пытались подсыпать допинг

10:48
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что ей пытались подсыпать допинг.

«Так случилось, что одна девочка захотела это сделать, а другая девочка, с которой мы соперничали, предупредила меня. Подумала тогда: «Вау! Ничего себе, спасибо!». Это было для меня неожиданно», — рассказала в интервью YouTube-каналу Telesport Солдатова.

В декабре 2020 года 22-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=3AI020kZFvc

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