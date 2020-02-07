Солдатова пожаловалась, что за два дня испытала шок и ужас

Четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова обратилась к подписчикам в своем Instagram в связи с госпитализацией спортсменки после попытки суицида.

Ранее гимнастка опровергла сообщения, которые появлялись в социальных сетях и СМИ, о том, что он была госпитализирована после попытки самоубийства.

«Всем привет, хочу сказать спасибо, что писали много теплых слов о выздоровлении, — сказала Солдатова на видео в Instagram. — Я жива, здорова, чувствую себя отлично. В шоке от всей этой ситуации. Ладно я, но я не представляю, что пережили мои друзья, родные, тренеры. Не верьте желтой прессе. Эта ситуация переходит все границы. Потому что всего-то я порезалась ножом на завтраке. Поехала в больницу, захотела зашить рану. Не успела ничего сказать, только предупредила тренера, а потом пустились слухи, что я умираю. Не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что все придут в себя, кто пострадал в этой ситуации. Я пережила моральный ужас и шок от этой ситуации».

Также гимнастка отметила, что примет участие в гала-концерте Гран-при Москвы (7-9 февраля).

Полностью обращение Солдатовой можно посмотреть в ее Instagram.

Александра не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.