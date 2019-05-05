В испанской Гвадалахаре завершился первый этап Кубка вызова по художественной гимнастике. 20-летняя россиянка Александра Солдатова, четырежды становившаяся чемпионкой мира и дважды – чемпионкой Европы, завоевала золотые медали во всех дисциплинах. В индивидуальном многоборье она набрала 84,000 балла, опередив соотечественницу Екатерину Селезневу (80,850) и итальянку Александру Аджиджикулезе (77,300).

В упражнениях с обручем Солдатова стала первой с 21,750 балла, второе место – у украинки Кристины Пограничной (21,050), третье – у Екатерины Селезневой (20,950). В финалах упражнений с мячом Солдатова также победила, набрав 21,550 балла, второй стала украинка Ева Мелещук (19,350), третьей – Аджиджикулезе (19,200).

В упражнениях с булавами Солдатова набрала 21,000 балла, Аджиджикулезе – 20,500, а Селезнева – 20,200. В финале с лентой Солдатова получила 18,950 балла, второе место у Селезневой (18,200), третье – у Аджиджикулезе (18,150).

Отметим, что в групповых упражнениях россиянки стали первыми – в финале с пятью мячами. Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло набрали 25,850 балла, опередив Италию (25,000) и Болгарию (22,950). В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав россиянки стали вторыми, уступив Болгарии, а в многоборье российская команда стала третьей, проиграв Италии и Болгарии.