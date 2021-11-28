СМИ: Бывший тренер сборной Израиля по художественной гимнастике будет работать в России
22:29
Ирина Вигдорчик, до недавнего времени занимавшая должность тренера сборной Израиля по художественной гимнастике в групповых упражнениях, заявила изданию «Исраэль а-Йом», что будет работать с российскими спортсменками в ходе подготовки к Олимпиаде в Париже-2024.
«Я благодарна Ирине Винер-Усмановой за возможность тренировать сборную России», — отметила 57-летний специалист.
В новом качестве Вигдорчик может приехать уже на чемпионат Европы, который в будущем году должен принять Израиль.
Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в разговоре с «СЭ» подтвердила достоверность данной информации.
Дополнительная информация:
https://www.israelhayom.co.il/sport/other-sports/article/5940292
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