Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

СМИ: Бывший тренер сборной Израиля по художественной гимнастике будет работать в России

22:29
Ирина Вигдорчик.
Ирина Вигдорчик.
Теги:

Ирина Вигдорчик, до недавнего времени занимавшая должность тренера сборной Израиля по художественной гимнастике в групповых упражнениях, заявила изданию «Исраэль а-Йом», что будет работать с российскими спортсменками в ходе подготовки к Олимпиаде в Париже-2024.

«Я благодарна Ирине Винер-Усмановой за возможность тренировать сборную России», — отметила 57-летний специалист.

В новом качестве Вигдорчик может приехать уже на чемпионат Европы, который в будущем году должен принять Израиль.

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в разговоре с «СЭ» подтвердила достоверность данной информации.

Дополнительная информация:

https://www.israelhayom.co.il/sport/other-sports/article/5940292

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных
1