Сестры Аверины вышли в финалы чемпионата мира в упражнениях с обручем и мячом с лучшими результатами

Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финалы чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом.

В квалификации в упражнениях с мячом Дина Аверина заняла первое место, набрав 28,875 балла, Арина Аверина заняла вторую строчку с результатом 28,550 балла. В квалификации в упражнениях с обручем Дина Аверина также показала лучший результат — 27,850 балла, Арина Аверина набрала 27,150 балла и стала третьей, уступив Алине Горносько из Белоруссии (27,250).

В квалификации в личном многоборье сестры Аверины занимают первое и второе места. На счету Дины Авериной 56,725 балла по итогам выступлений с двумя снарядами, у Арины Авериной — 55,700 балла. На третьей строчке идет Алина Горносько, у которой 54,475 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония). Сегодня, 27 октября, состоятся финалы в упражнениях с обручем и мячом. Начало — в 13.15 (мск).