Сестры Аверины назвали Винер-Усманову своим «талисманом»

Сестры Арина и Дина Аверины рассказали о своих ближайших и дальнейших планах.

— Как вы отдохнули?

— Отдохнули мы очень хорошо. Спасибо Ирине Александровне, которая устроила нам отдых. Мы полностью восстановились, накупались, назагарались. Сейчас с новыми силами будем думать, что дальше.

— В какой момент пришло осознание, что ты являешься абсолютной рекордсменкой мира? И едем ли мы с вами в Париж?

— Это мне пришлось после соревнований, когда я уже увидела посты, что я стала первая в истории четырехкратной чемпионкой мира. Рано говорить что-то насчет Парижа. Еще два с половиной года. Я не знаю, что будет даже завтра

— Сезон уже закончился или еще что-то будет?

— Сезон закончился, ЧМ был заключительным старом в этом году

— Впервые в истории сошлись ЧМ и Олимпиада. Это тяжело?

— У нас за весь год был чемпионат Европы, потом Олимпиада, потом ЧМ. Было немного сложновато, что в Японию далеко лететь, акклиматизация, смена часового пояса. Думаю, было попроще на ЧМ, так как мы были уже в Японии на Олимпиаде в плане акклиматизации.

И программа была уже отработана, поэтому выступали более-менее спокойно

— Что касается благотворительного турнира в Испании. Поедете туда?

— Да, первый раз туда поедем. Там будет сначала мастер-класс, а на следующий день будем выступать. Посмотрим, что из этого получится

— Случай в упражнении с лентой похож на ситуацию в Токио?

— Может быть похоже, может нет. Я эту ситуацию опустила быстрее, чем на Олимпийских играх.

— Какие планы сейчас?

— Полетим в Испанию сейчас, а там посмотрим. Если позволит здоровье, то почему бы не продолжить, почему бы не попробовать? Если нет, то будем лечиться.

— У вас есть талисман?

— Наш талисман — Ирина Александровна. Когда она рядом с нами, нам спокойнее выступать.

(Георгий Скобликов)