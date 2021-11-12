Сестры Аверины: «Если к 2024 году будет здоровье, конечно, выступим на Олимпиаде»

Сестры Арина и Дина Аверины рассказали, в каком состоянии находятся после чемпионата мира по художественной гимнастике.

— Мы, наверное, впервые так долго отдыхали, 10 дней. Солнце уже чуть-чуть поднадоело, но это самое то для того, чтобы полностью восстановиться.

— У вас была травма спины, удалось избавиться от нее?

— Да, конечно, уже на чемпионате мира я выступала без болей в спине.

— Какие впечатления от чемпионата мира?

— Я просто хотела достойно выступить, не подвести себя, страну, семью, болельщиков, зрителей. Не сразу поняла, что побила какие-то рекорды.

— Впереди Париж-2024, вы будете участвовать?

— Сначала нужно выступить в 22-м году. Если к 2024 году будет здоровье, конечно, выступим.

— Сейчас куда поедете?

— Пока что планируем быть в Москве, поедем на базу.

— Как вас поддерживали близкие, что вам говорили все это время?

— Они очень сильно переживают за нас. Самыми первыми всегда нам пишут. Мы очень любим их и благодарим за все.

— Как оцениваете результат?

— Россию не сломать, мы не позволим этого сделать.

— Какие чувства возникли после победы? Были же судьи, которые были и тогда в Токио.

— Мы старались не думать о судействе. Мы просто выходили и кайфовали от своего выступления. Россия снова первая, всех поздравляем!

На чемпионате мира в японском Китакюсю Арина и Дина Аверины стали обладателями золотых медалей командного турнира. Дина Аверина также стала первой в личном многоборье, в упражнениях с мячом, булавами и обручем, в упражнении с лентой она стала второй. Арина Аверина заняла третье место в личном многоборье и в упражнении с лентой и стала второй в упражнениях с мячом и булавами.

(Георгий Скобликов)