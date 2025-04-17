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Сергаева: «В личной беседе Ватанабэ выражал готовность содействовать возвращению российских спортсменов»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева рассказала о личной беседе с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

«Конечно, мы обсуждали ситуацию с Моринари Ватанабэ. Он переживает за всех спортсменов в контексте общей международной общественно-политической ситуации, и в своих заявлениях, а также в личной беседе он выражал готовность содействовать возвращению российских спортсменов на международную арену», — цитирует Сергаеву ТАСС.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) объявила об отказе от участия в международных стартах.

Источник: ТАСС
Моринари Ватанабэ
Татьяна Сергаева
Художественная гимнастика
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