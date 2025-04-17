Сергаева: «Надеемся на скорейшее возвращение Крамаренко»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева прокомментировала травму Лалы Крамаренко.

«Сейчас Лала проходит восстановительный курс — занимается лечением и консультируется с врачами. Мы надеемся на ее скорейшее возвращение», — цитирует Сергаеву ТАСС.

20-летняя гимнастка в июне стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой. После Игр БРИКС Крамаренко перенесла операцию на травмированном колене.