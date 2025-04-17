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17 апреля, 13:30

Сергаева: «Надеемся на скорейшее возвращение Крамаренко»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева прокомментировала травму Лалы Крамаренко.

«Сейчас Лала проходит восстановительный курс — занимается лечением и консультируется с врачами. Мы надеемся на ее скорейшее возвращение», — цитирует Сергаеву ТАСС.

20-летняя гимнастка в июне стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой. После Игр БРИКС Крамаренко перенесла операцию на травмированном колене.

Источник: ТАСС
Лала Крамаренко
Татьяна Сергаева
Художественная гимнастика
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