Батыршина о возможном завершении карьеры Авериных: «Призываю всех не делать из этого трагедии»

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на новость о возможном завершении карьеры гимнасток Арины и Дины Авериных.

«Это решение Дины и Арины. Это их право, их дело, а я, конечно же, их понимаю. Если не пустят в 2024-м году, до 2028 года тренироваться — это нереально, невозможно, как бы ты ни любила гимнастику. К тому же Дина и Арина уже добились всего на свете. Дина вообще рекордсменка по количеству золотых медалей на чемпионате мира. На Олимпиаде и Европе она тоже прекрасно выступала, и Арина тоже. Они выиграли все на свете, поэтому их решение понятно. Конечно, в начале я тоже очень сильно расстроилась, но сейчас я как-то спокойна за Дину и Арину. Понимаю, что жизнь на этом не заканчивается. Впереди их ждет интересная, долгая, счастливая жизнь. Призываю всех не делать трагедии, все и так прекрасно сложится», — сказал Батыршина «СЭ».

Ранее Аверины заявили, что хотели уйти из профессионального спорта после Олимпиады-2024 в Париже.