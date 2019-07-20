Сборная России завоевала две золотые медали на юниорском ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в командном турнире и групповом многоборье юниорского чемпионата мира, который проходит в Центре художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках".

Россиянки набрали 131,150 балла по итогам квалификационных соревнований в шести видах.

Сборная России в групповых упражнениях набрала 26,900 балла в квалификации упражнений с пятью обручами. В упражнениях с пятью лентами – 22,650. В активе команды победа в групповом многоборье – 49,550 балла.

В составе россиянок на турнире в индивидуальных соревнованиях выступали: Лала Крамаренко, Дария Сергаева и Анастасия Симакова. В групповых – Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.