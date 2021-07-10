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Сборная России выиграла командное многоборье на этапе Кубка вызова в Москве

17:45

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в командном многоборье на этапе Кубка вызова в Москве.

Сборная России за упражнения с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав набрала 92,85 балла. Второе место заняли японские гимнастки (89,25). Тройку призеров замкнула команда Узбекистана (88,75).

Соревнования завершатся 11 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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