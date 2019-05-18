Сборная России по художественной гимнастике выиграла чемпионат Европы в командном зачете

Сборная России по художественной гимнастике стала чемпионом Европы в командном зачете. В субботу завершилась квалификация в групповых упражнениях с пятью лентами.

В зачет командного турнира идет выступления в квалификации в индивидуальных дисциплинах, а также юниорок в групповых упражнениях. Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины, а также юниорская сборная России (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) в общей сложности набрали 216,225 балла. Серебро - у Белоруссии (206,000), бронза - у Болгарии (202,075).