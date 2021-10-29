После первой части программы в групповых упражнениях российские гимнастки идут четвертыми на ЧМ-2021
Российские гимнастки занимают четвертое место после первой части программы групповичек на ЧМ-2021
13:18
После первой части программы в групповых упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю (Япония) сборная России занимает четвертое место.
Россиянки выступали с тремя обручами и двумя парами булав. В самом начале команда допустила ошибку, уронив обруч. За выступление россиянки получили 42,100 балла. Далее сборной России предстоит показать вторую часть программы с пятью мячами.
Лидером на данный момент является сборная Италии, набравшая 85.600 балла по итогам двух выступлений.
Российскую команду представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.
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