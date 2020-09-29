Сборная России по художественной гимнастике не поедет на чемпионат Европы в Киев

Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной Ирину Винер-Усманову. Турнир пройдет в конце ноября в Киеве. Изначально он должен был состояться 21-24 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

— Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах вне зависимости от того, является он квалификационным или нет, — сказала Винер-Усманова. — В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Думаю, что эти соревнования позже в любом случае отменят.

Сегодня решили, что соревнования будут не квалификационными и пройдут без зрителей. А завтра могут их вообще отменить, потому что во всех странах повысился уровень эпидемиологической опасности. В таких условиях лететь в Киев с пересадками и затем выступать в закрытом помещении... Я считаю это самоубийственным шагом.