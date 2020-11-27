Сборная Израиля победила в многоборье на чемпионате Европы

Сборная Израиля выиграла золотые медали в групповом многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве. Команда набрала 67,575 балла. Второй стала сборная Азербайджана (66,300), третьей Украина (63,700).

Сборная Украины победила в командных соревнованиях с результатом 237,150 балла, второе место заняла команда Израиля (236,900), сборная Азербайджана стала третьей (226,175).

Сборная России не поехала на чемпионат Европы в Киев из соображений эпидемиологической безопасности.