Сборная Израиля победила в многоборье на чемпионате Европы
21:04
Сборная Израиля выиграла золотые медали в групповом многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве. Команда набрала 67,575 балла. Второй стала сборная Азербайджана (66,300), третьей Украина (63,700).
Сборная Украины победила в командных соревнованиях с результатом 237,150 балла, второе место заняла команда Израиля (236,900), сборная Азербайджана стала третьей (226,175).
Сборная России не поехала на чемпионат Европы в Киев из соображений эпидемиологической безопасности.
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