Саутин считает позором ситуацию с лечением Крамаренко

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин поделился мнением, что ситуация с операцией у гимнастки Лалы Крамаренко, во время которой ей могли ошибочно удалить здоровый рог мениска, является позором.

«Надо ли добиваться компенсации? Если они испортили здоровье человеку, то конечно. Я в свое время из-за ошибки вместо недели пролежал в больнице три месяца. Тогда еще так зашили, что забыли внутри резиновый тампон. Просто ужас.

Это позор. В этой ситуации спортсмену должны выплатить компенсацию. Мне, правда, этого сделать не удалось, потому что это был 1998 год, тогда времена были тяжелые, обращаться в суды было нереально. Сейчас ситуация другая», — приводит слова Саутина ТАСС.

Лала Крамаренко — 20-летняя чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях по художественной гимнастике. Кроме того, она трехкратная чемпионка мира среди юниоров. В 2024 году на чемпионате России спортсменка завоевала золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах. В июне она стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.