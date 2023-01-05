Российского тренера Тишину обвиняют в жестоком обращении с итальянскими гимнастками

Итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина предстанут перед спортивным судом Италии по обвинению в грубом обращении с подопечными. Об этом информирует агентство ANSA.

Как отмечает источник, специалисты применяли «психологическое давление», что провоцировало «пищевые и психологические расстройства у некоторых гимнасток».

На Маккарани и Тишину также заведено уголовное дело, которое на данный момент находится на предварительной стадии.

Расследование в отношении тренеров началось после того, как мать двух юных гимнасток подала жалобу на психологическое насилие над дочерьми со стороны Маккарани и Тишиной.

В прошлом году несколько итальянских гимнасток, среди которых были чемпионки мира и Европы, рассказали о том, что сталкивались с частыми унижениями за лишний вес и внешний вид со стороны итальянского и российского тренеров.