Российские гимнастки завоевали четыре золотые медали на международном турнире FIG
Россиянки выиграли четыре золотые медали на международном турнире FIG по художественной гимнастике в Тбилиси.
Арина Ткачук стала победительницей в упражнении с лентой среди взрослых спортсменок, а София Ланцова выиграла соревнования юниорок в личном многоборье, упражнениях с булавами и лентой. Также она заняла второе место в упражнении с мячом.
Две бронзовые медали завоевала Александра Борисова — во взрослом турнире в упражнениях с булавами и многоборье.
Соревнования в Тбилиси проходили с 14 по 16 ноября. Российские гимнастки выступали в нейтральном статусе.
Новости