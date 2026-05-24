Российские гимнастки выступят на чемпионате Европы под флагом страны

Россиянки будут выступать на чемпионате Европы по художественной гимнастике под национальным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Сборная России значится среди участников турнира, который пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла ограничения с российских спортсменов, разрешив им участвовать в турнирах с флагом и гимном. Ожидается, что соответствующее официальное решение исполкома будет опубликовано 24 мая.

С марта 2022 года российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований. С 2024 года они были допущены в нейтральном статусе с ограничением — без права участия в командных видах программы.

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