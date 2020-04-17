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Российская гимнастка Яна Кудрявцева выложила фото в красивом черном боди

12:08
Яна Кудрявцева. Фото Instagram
Яна Кудрявцева. Фото Instagram
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Российская гимнастка Яна Кудрявцева, которая завершила карьеру в 2017 году, опубликовала новый пост в Instagram.

— Голова кругом от того, что сейчас происходит, — подписала фото Кудрявцева.

Кудрявцева в январе 2017 года объявила о завершении карьеры из-за последствий перелома ноги. 22-летняя спортсменка является серебряной призеркой Олимпиады-2016, 13-кратной чемпионкой мира и 9-кратной чемпионкой Европы.

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