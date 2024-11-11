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Российская гимнастка Диас — о предложении выступать за Перу: «Это предательство!»

Алина Савинова
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Российская гимнастка Николь Римарачин Диас рассказала, как отнеслась к предложению начать выступать за сборную Перу.

«Это предательство! Меня очень обижает это предложение. Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась? Я никогда не жила в Перу, не знаю культуры и языка этой страны. Я не могу себе представить, как я могу представлять другую страну», — приводит слова Диас Федерация гимнастики России.

Мама спортсменки, в свою очередь, отметила, что ее дочь своим упорным трудом заслужила право тренироваться в сборной России.

Диас 14 лет. В прошлом году гимнастка стала бронзовым призером первенства России в многоборье среди юниорок, победительницей «Финала Кубка Сильнейших» в Москве, Российско-китайских игр и международного турнира «Игры стран» в упражнениях со скакалкой и лентой.

Источник: Официальный сайт Федерации гимнастики России
Художественная гимнастика
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