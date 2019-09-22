Россиянки заняли третье место в упражнениях с пятью мячами на ЧМ

Сборная России заняла третье место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира в Баку.

Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова показали результат 28,150 балла.

Первой стала команда Японии (29,550), второй — сборная Болгарии (29,350).

Таким образом, россиянки впервые на этом чемпионате мира не смогли завоевать золотые медали.