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Россиянки заняли третье место в упражнениях с пятью мячами на ЧМ

14:45

Сборная России заняла третье место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира в Баку.

Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова показали результат 28,150 балла.

Первой стала команда Японии (29,550), второй — сборная Болгарии (29,350).

Таким образом, россиянки впервые на этом чемпионате мира не смогли завоевать золотые медали.

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