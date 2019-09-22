Россиянки заняли третье место в упражнениях с пятью мячами на ЧМ
14:45
Сборная России заняла третье место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира в Баку.
Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова показали результат 28,150 балла.
Первой стала команда Японии (29,550), второй — сборная Болгарии (29,350).
Таким образом, россиянки впервые на этом чемпионате мира не смогли завоевать золотые медали.
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