Россиянки выступят на международном турнире в Минске

Сборная России по художественной гимнастике планирует принять участие в международном турнире в Белоруссии, намеченном на начало ноября.

— Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы провести свои соревнования и принять сборную России, — сказала главный тренер сборной Белоруссии Ирина Лепарская по завершении соревнований в Москве. — Матчевая встреча пройдет в рамках международного турнира. В нем также изъявили желание выступить команды Литвы, Польши, Израиля, Украины, Молдавии. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в разных государствах и разрешения Минздрава нашей страны. Надеюсь, что при соблюдении всех правил проводить соревнования будет можно. У нас тоже есть большой дворец художественной гимнастики — много площадок, много воздуха.

Турнир будет трехдневный, с квалификацией, финалами, все как положено. В нем будут участвовать и взрослые, и юниорки, и даже более молодые гимнастки. Дети тоже истосковались по соревнованиям. Они очень много работали, полгода не выходили из зала, им хочется выступать и радовать нас. Турнир планируется провести с 5 по 9 ноября. (Антон Бабошин)