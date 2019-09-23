Путин поздравил сестер Авериных и Селезневу с победами на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток — Дину и Арину Авериных и Екатерину Селезневу — с победами на чемпионате мира в Баку. Россиянки одержали победу в общекомандном зачете соревнований.

- Уважаемые Арина Алексеевна, Дина Алексеевна и Екатерина Сергеевна!Поздравляю вас с триумфом на чемпионате в Баку. Российская школа художественной гимнастики вновь подтвердила высочайший профессиональный уровень, своё мировое лидерство. Слагаемым этого успеха, без сомнения, стало ваше яркое, впечатляющее выступление. Вы подарили незабываемые эмоции многочисленным болельщикам, порадовали их своей отточенной техникой и мастерством. Молодцы! Желаю новых побед, удачи и всего самого доброго, — приводит официальный сайт Кремля слова Путина.

Российские гимнастки завоевали восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды.