Путин пообещал Винер-Усмановой решить вопрос специальности «Тренер-преподаватель»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание, что поручение Президента РФ Владимира Путина ввести в вузах направление «тренер-преподаватель» еще не выполнено. Путин пообещал добиться, чтобы это «было исполнено в конце концов».

— Кадры решают все. А вот кадры в спорте у нас так до конца и не решились после ваших поручений, — цитирует «РИА Новости» Винер-Усманову. — Не решен вопрос с утверждением федерального государственного образовательного стандарта с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель». Исходя из этого, нет порядка в регламентирующих документах, которые регулируют педагогический стаж, доплаты тренерам, отпуска, так же как педагогам. Почему такое разделение? Получается, что специалисты, даже подготовившие олимпийский чемпионов, должны переучиться и пойти работать тренером ... Кто может повысить их квалификацию?

— Будем иметь в виду и при формировании списка поручений, — сказал Путин.

— Вы второй раз поручаете, — указала Винер-Усманова.

— Будем добиваться, чтобы это было исполнено в конце концов, — заключил Путин.