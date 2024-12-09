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Сегодня, 23:09

Призер Олимпиады-2024 Боряна Калейн завершила карьеру в художественной гимнастике

Алина Савинова
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Болгарская гимнастка Боряна Калейн объявила о завершении спортивной карьеры в 24 года.

«Мне трудно найти слова, чтобы описать, что для меня значит выходить на ковер и представлять Болгарию на европейских и мировых чемпионатах, а также на Олимпийских играх. Это чувство гордости, которое никогда не покинет меня. Пришло время закрыть одну главную страницу моей жизни — страницу действующего спортсмена», — написала Калейн в своих соцсетях.

Она также поблагодарила команду тренеров, руководство Болгарской Федерации художественной гимнастики, свой клуб и семью за веру в нее на протяжении всей спортивной карьеры.

Калейн выиграла серебро в личном многоборье на Олимпиаде 2024 года в Париже. Она также является чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. Болгарка занималась гимнастикой с шести лет. В одном из интервью после Игр в столице Франции Калейн рассказывала, что с детства мечтала об олимпийской медали.

Художественная гимнастика
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