Помощник президента РФ Левитин вручил государственные награды Винер и Брусникиной

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил орден Дружбы главе Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер удостоена благодарности президента РФ.

«Сегодня в этом зале собрались не только выдающиеся спортсмены, тренеры. Здесь есть и волонтеры — люди, без которых сегодня невозможно проводить соревнования, медицинские работники, преподаватели вузов. Люди, которые куют олимпийскую славу России», — цитирует Левитина ТАСС.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоена тренер сборной России по фигурному катанию Светлана Соколовская. Почетными грамотами президента РФ награждены глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт и главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.