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«Подстроиться можно под любую ситуацию». Александра Солдатова показала, как тренируется на карантине

12:01
Александра Солдатова. Фото Instagram Александры Солдатовой
Александра Солдатова. Фото Instagram Александры Солдатовой
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Четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова показала, как тренируется в домашних условиях, находясь на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Спортсменка опубликовала видео тренировки у себя в Instagram.

— Подстроиться можно под любую ситуацию, а точнее, тренировки возможно устраивать где угодно. Главное — желание, — написала Солдатова.

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