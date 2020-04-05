«Подстроиться можно под любую ситуацию». Александра Солдатова показала, как тренируется на карантине
12:01
Четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова показала, как тренируется в домашних условиях, находясь на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Спортсменка опубликовала видео тренировки у себя в Instagram.
— Подстроиться можно под любую ситуацию, а точнее, тренировки возможно устраивать где угодно. Главное — желание, — написала Солдатова.
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