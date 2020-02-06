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Победушкина сменит Гузенкову в составе сборной России на этапе Гран-при в Москве

22:13

Мария Победушкина заменит Анастасию Гузенкову в составе российской команды на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.

Этап серии Гран-при пройдет в Москве с 7 по 9 февраля. Победушкина выступит в индивидуальной программе, где Россию также представят Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко и Дарья Трубникова. В групповых упражнениях выступят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова.

17-летняя Победушкина является серебряным призером чемпионата России 2018 года в упражнениях с мячом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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