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«Откуда вам знать». Солдатову возмутил вопрос о собственной квартире

13:12
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на ряд вопросов в сториз своего Instagram.

— Почему у тебя нет собственной квартиры?

— Откуда вам знать есть она или нет?

— Помните Олимпийские игры-2016?

— Каждую деталь! Это был колоссальный опыт. Поездка получилась невероятной

— У тебя еще есть пирсинг в носу?

— Пирсинг в носу проносила только два месяца. Сейчас уже и следа не осталось.

«В мире столько всего прекрасного». Гимнастка Солдатова впечатлила красотой своих ног

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