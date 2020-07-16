«Откуда вам знать». Солдатову возмутил вопрос о собственной квартире

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на ряд вопросов в сториз своего Instagram.

— Почему у тебя нет собственной квартиры?

— Откуда вам знать есть она или нет?

— Помните Олимпийские игры-2016?

— Каждую деталь! Это был колоссальный опыт. Поездка получилась невероятной

— У тебя еще есть пирсинг в носу?

— Пирсинг в носу проносила только два месяца. Сейчас уже и следа не осталось.

«В мире столько всего прекрасного». Гимнастка Солдатова впечатлила красотой своих ног