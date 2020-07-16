«Откуда вам знать». Солдатову возмутил вопрос о собственной квартире
13:12
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на ряд вопросов в сториз своего Instagram.
— Почему у тебя нет собственной квартиры?
— Откуда вам знать есть она или нет?
— Помните Олимпийские игры-2016?
— Каждую деталь! Это был колоссальный опыт. Поездка получилась невероятной
— У тебя еще есть пирсинг в носу?
— Пирсинг в носу проносила только два месяца. Сейчас уже и следа не осталось.
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