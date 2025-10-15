Отец Крамаренко рассказал о выступлении дочери на турнире после смерти бабушки

Отец гимнастки Лалы Крамаренко, тренер футбольного ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, как его дочь одержала победу на турнире, несмотря на эмоциональное потрясение из-за смерти бабушки.

«Свои секреты хранит. Года три назад был турнир в Баку — через пару месяцев после ухода бабушки. Ее смерть стала большим потрясением для Лалы, чего никто не знал. Сам я тогда был на сборах с ЦСКА, но турнира ждал. Сам-то он не ключевой, но мне было важно, чтобы Лала выступила там хорошо. При этом чувствовал: у нее не получится из-за эмоционального фона. И тут она звонит: «Пап, все сыпется из рук». Объяснял: это понятная реакция на потерю близкого человека», — цитирует Крамаренко Sport24.

Крамаренко является чемпионкой Европы и России по художественной гимнастике, победительницей Игр БРИКС и Игр стран СНГ.