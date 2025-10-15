15 октября 2025, 13:55

Отец Крамаренко рассказал о выступлении дочери на турнире после смерти бабушки

Отец гимнастки Лалы Крамаренко, тренер футбольного ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, как его дочь одержала победу на турнире, несмотря на эмоциональное потрясение из-за смерти бабушки.

«Свои секреты хранит. Года три назад был турнир в Баку — через пару месяцев после ухода бабушки. Ее смерть стала большим потрясением для Лалы, чего никто не знал. Сам я тогда был на сборах с ЦСКА, но турнира ждал. Сам-то он не ключевой, но мне было важно, чтобы Лала выступила там хорошо. При этом чувствовал: у нее не получится из-за эмоционального фона. И тут она звонит: «Пап, все сыпется из рук». Объяснял: это понятная реакция на потерю близкого человека», — цитирует Крамаренко Sport24.

Крамаренко является чемпионкой Европы и России по художественной гимнастике, победительницей Игр БРИКС и Игр стран СНГ.

Источник: Sport24
Дмитрий Крамаренко
Лала Крамаренко
«Металлург» не проснулся
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
