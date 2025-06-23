Опубликован рейтинг по итогам двух этапов Альфа-Банк Кубка сильнейших по художественной гимнастике

В Сириусе завершился II этап международных соревнований по художественной гимнастике — Альфа-Банк Кубок Сильнейших, по итогам которого сформирован промежуточный рейтинг претендентов на выход в финал. За два этапа в соревнованиях приняли участие гимнастки из 12 стран. Состав международных команд варьировался от этапа к этапу. В числе стран-участниц Армения, Белоруссия, Вьетнам, Киргизия, ОАЭ, США, Узбекистан, Болгария, Ливан, Кувейт, Казахстан и Россия. Полный рейтинг гимнасток и команд опубликован на сайте Федерации гимнастики России.

«Среди юниорок уверенно лидирует София Ильтерякова — с заметным отрывом от ближайших участниц. У сениорок — напряженная борьба: на первом месте Мария Борисова, а за ней с минимальной разницей в баллах — Ульяна Янус. Третий этап станет решающим в расстановке мест и покажет, кто готов бороться за финал», — отметила главный тренер сборной России Татьяна Сергаева.

Юниорки, представляющие зарубежные страны, заняли с 30-й по 37-ю позицию рейтинга. Среди них Майя Родина (Казахстан), Алина Канатбекова (Киргизия), Жанна Сандерс (США), Карима Эльбахрей (ОАЭ) и Вера Канапатски (AIN). В топ-20 рейтинга среди сениорок, представляющих зарубежные страны, вошли Дарья Веренич (AIN), Дарья Ткачева (AIN), Алина Речкина (AIN), Дарья Грохотова (AIN) и Лола Джураева (Узбекистан).

Среди юниорок в групповых упражнениях лидирующие позиции рейтинга с минимальным разрывом занимают команды Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой (54 балла), сборной Омской области (52 балла) и сборной Нижегородской области (48 баллов). Среди сениорок в групповых упражнениях с максимальным отрывом лидирует команда Нижегородской области, набрав 58 баллов по итогам двух этапов. Команда сборной России разделила с 2-го по 4-е места с командами сборных Санкт-Петербурга и Краснодарского края — Небесная грация (по 48 баллов у каждой).

Третий, заключительный этап Альфа-Банк Кубка Сильнейших состоится в Казани с 26 по 28 сентября 2025 года. Именно он определит окончательный состав участниц финального этапа турнира, который состоится в Москве.