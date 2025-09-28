Определены финалисты Кубка Сильнейших по художественной гимнастике

В Казани завершился III этап международных соревнований по художественной гимнастике — Кубок Сильнейших. По итогам многоборья определен окончательный состав участниц финала. В решающую часть соревнований вышли 15 гимнасток в индивидуальной программе среди юниорок, столько же среди сениорок, а также по 12 команд в групповых упражнениях в каждой возрастной категории. Финал состоится в Москве с 19 по 21 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Рейтинг спортсменок формировался по сумме баллов, набранных гимнастками в многоборье на каждом из трех этапов «Кубка Сильнейших». Среди юниорок в индивидуальной программе убедительную победу одержала москвичка София Ильтерякова, ставшая лидером рейтинга с результатом 90 баллов. Второе место заняла Каролина Тарасова из Краснодарского края, представляющая Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой (72 балла). Тройку лидеров замкнула еще одна москвичка — Николь Римарачин Диас (56 баллов).

В старшей возрастной категории — среди сениорок — лидером стала Мария Борисова из Санкт-Петербурга, представляющая Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Гимнастка набрала максимальные 90 баллов. На втором месте расположилась Владислава Шаронова из Ивановской области (76 балла). Третьей стала Ульяна Янус (Омская область) — 70 баллов.

В групповых упражнениях среди юниорок абсолютным лидером стала команда Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, завершившая трехэтапный отбор с результатом 84 балла. Среди сениорок с минимальным отрывом победила команда Нижегородской области, заработавшая 80 баллов.