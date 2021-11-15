Олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике обокрали в аэропорту

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева сообщила о том, что ее обокрали в аэропорту.

«Прямо в аэропорту увели рюкзак. Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно.

Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флэш-рояль.

Я близко к сердцу приняла данную ситуацию, а именно то, что не могу смириться и понять, что люди на такое способны и такие ситуации происходят каждый день... Как только я погружаюсь в ту минуту, когда обнаружили пропажу, мне становится не по себе. Я злюсь! И злюсь я, скорее даже, не на воров, а на себя! Почему я была так невнимательна в ту секунду... Отвлеклась на мгновение и вот тебе НА! Я начинаю прокручивать и думать: «а вот не надо было садиться на эту скамейку...» или «а я же хотела взять айпад из сумки за минуту до этого...» Если бы да кабы..." — написала Татарева в Instagram.