Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала откровенное фото в бассейне

16:42
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Теги:

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 22 марта опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя Севастьянова выложила фотографию в белом купальнике в бассейне. Судя по геолокации, спортсменка сейчас пребывает в Италии.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Художественная гимнастика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...