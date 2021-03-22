Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала откровенное фото в бассейне

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 22 марта опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя Севастьянова выложила фотографию в белом купальнике в бассейне. Судя по геолокации, спортсменка сейчас пребывает в Италии.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.