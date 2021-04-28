Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Канаева: «Для меня лучший мужчина — это мой сын»

14:00
Евгения Канаева. Фото Алексей Иванов, -
Евгения Канаева. Фото Алексей Иванов, -
Теги:

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева в интервью ведущей «СЭ» и YouTube-канала «Соколиная охота» Анне Соколовой ответила на вопрос, какие мужчины привлекают ее в жизни.

Евгения Канаева.Евгения Канаева: «В 13 лет сказала маме, что больше не могу, надо заканчивать с гимнастикой»

— Мне кажется, нужно быть с тем человеком, с кем ты становишься лучше, с кем ты сам развиваешься и с кого ты берешь пример, — отметила Канаева. — Я знаю очень много моментов, когда люди встречаются, у них все налаживается финансово, хотя раньше было плохо. Это все должно совпасть. И вообще любовь — это дар божий. Встретить своего человека — это дар. Я счастлива, что у меня есть сын, и я очень благодарна этому человеку (Игорю Мусатову, бывшему мужу Канаевой. — Прим. «СЭ»). Судьба меня свела с ним, и я за все хорошее благодарна. Все плохое я отпустила. У меня замечательный сын, я очень хотела ребенка. Для меня лучший мужчина — это мой сын.

— Чем занимается сын?

— Ему семь, он занимается шахматами, хоккеем, иногда рисованием, робототехникой. Это секция, где программируют игрушки. Это очень интересно, развивает. Считаю, что каждый мужчина должен уметь вкрутить лампочку, починить что-то. У меня самой по две тренировки в день. Пытаюсь совмещать с занятиями с сыном. Ему очень нравится хоккей, он к нему пристрастился. Когда мы его только отдали в хоккей, я думала, что он просто покатается. Он находится в мужском коллективе, и у него потрясающий тренер. В шахматах сын участвует в турнирах, но сейчас сложно стало. Если на хоккей он ходит, первый турнир выиграл, то шахматами занимается онлайн. Это не то. Ведь он уже и на турниры ездил, очки получал.

(Анна Соколова)

Полностью интервью Евгении Канаевой читайте на сайте «СЭ»

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на складах
Трехлетнего мальчика расстреляли в день его рождения
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд