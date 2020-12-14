Олимпийская чемпионка по гимнастике Севастьянова назвала секреты идеального пресса

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассказала о секрете идеального пресса. По словам девушки, нужно делать несколько вещей.

— Еще один популярныи? запрос был у меня на станице это — мои? пресс, — написала Севастьянова в Instagram. — Скажу сразу, у меня мои? пресс зависит в основном от веса, и это основа того, что есть на фото, но естественно без тренировок такого бы не было. Я, если честно, довольно ленивая, но в некоторых моментах совсем нет. И так даю вам те упражнения которые я делаю почти каждыи? день .

1. Скручивания (стандартное упражнение на пресс), три подхода по 30 раз, для начала будет вполне достаточно.

2. Скручивания с поднятыми ногами (это больше для сжигания жира), 3 подхода по 15 раз.

3. Велосипед (самое сложное наверно), после первых двух пресс уже должен «гореть».

Выполнение. Так же на полу, руки заведите за голову. Начинаи?те выполнять ногами такие движения, будто вы крутите педали велосипеда. При этом приподнимите верхнюю часть тела, стараясь оторвать лопатки от пола. Поочереедно тянитесь правым локтем к левому колену, левым локтем к правому колену.

4. Поднятие ног вместе с тазом (прорабатывается нижняя часть) 3 подхода по 30 раз.

И последнее. Планка — 2 подхода по 1 минуте. Если наладить питание и делать это хотя бы через день, ваш пресс не заставить себя ждать. Если интересно, то потом могу все любимые упражнения снять на видео?