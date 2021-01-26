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Олимпийская чемпионка Мамун сообщила, что заразилась коронавирусом

18:33
Маргарита Мамун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Маргарита Мамун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун написала в своем Instagram, что заразилась коронавирусной инфекцией.

«Тут мог бы быть позитивный пост, но нет, у меня две новости: 1. Мы уже в Москве с субботы. 2. У меня корона, сижу дома, лечусь», — подписала новое фото из бассейна Мамун в соцсетях.

Россиянка завоевала золото в многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016. В ноябре 2017-го она объявила о завершении карьеры. Мамун также является семикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

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